Ceny ropy vzrástli, Brent sa posunul k hranici 83 USD za barel

New York 5. novembra (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli o viac než 2 USD, pričom cena Brentu sa posunula k hranici 83 USD za barel (159 litrov). Situáciu na trhoch ovplyvnilo rozhodnutie zoskupenia OPEC+, ktoré rozhodlo, že ťažbu ropy bude zvyšovať pomaly v súlade s pôvodným plánom. Producenti tak nevypočuli výzvy USA, aby ťažbu zvýšili výraznejším tempom. Okrem toho ceny ovplyvnila aj správa z USA o vývoji na trhu práce.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 20.03 h SEČ 82,71 USD (71,80 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,17 USD (2,69 %).



Cena americkej ľahkej ropy s decembrovým kontraktom dosiahla 81,41 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,60 USD alebo 3,30 %.



Štáty OPEC+ sa vo štvrtok (4. 11.) dohodli, že budú pokračovať v pôvodnom programe postupného zvyšovania ťažby. To znamená, že od nasledujúceho mesiaca opäť zvýšia produkciu iba o 400.000 barelov denne každý mesiac. Americký prezident Joe Biden pritom producentov vyzval, aby ťažbu zvýšili v podstatne väčšej miere, čo by umožnilo zatlačiť na ceny komodity.



Pod rast cien sa okrem toho podpísali informácie z amerického trhu práce, podľa ktorých sa v USA vytvorilo viac nových pracovných miest, než sa čakalo. Ministerstvo práce USA uviedlo, že v októbri vzniklo v Spojených štátoch 531.000 nových pracovných miest, zatiaľ čo ekonómovia počítali so zvýšením zhruba o 450.000. Miera nezamestnanosti klesla na 4,6 % zo 4,8 %, pričom ekonómovia očakávali zníženie na 4,7 %.



(1 EUR = 1,1519 USD)