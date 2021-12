Ceny ropy vzrástli, Brent sa posunul k hranici 75 dolárov za barel

Singapur 16. decembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli vo štvrtok o vyše 1 %, pričom cena ropy Brent sa posunula bližšie k hranici 75 USD za barel (159 litrov). Trhy výrazne podporili najmä informácie o výraznom poklese ropných zásob v USA. Ich pokles bol dvojnásobne prudší, než predpokladali analytici.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 8.08 h SEČ 74,79 USD (66,41 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 91 centov (1,23 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 71,84 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 97 centov alebo 1,37 %.



"Napriek opätovnému rastu počtu infikovaných novým koronavírusom údaje o týždenných zmenách v objeme zásob ropy v USA ukázali, že dopyt po ropných produktoch dosiahol v Spojených štátoch rekordnú úroveň, vývoz ropy vzrástol a zásoby komodity v USA klesli podstatne výraznejšie, než sa čakalo," uviedol Edward Moya, analytik zo spoločnosti OANDA.



Zásoby ropy v USA klesli za týždeň do 10. decembra o 4,6 milióna barelov. Uviedlo to v stredu (15. 12.) americké ministerstvo energetiky. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom očakávali ich pokles iba o 2,1 milióna barelov.



(1 EUR = 1,1262 USD)