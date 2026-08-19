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Ceny ropy vzrástli, Brent sa posunul nad 91,50 USD za barel
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.21 h SELČ 91,60 USD (79,13 eura) za barel.
Autor TASR
Singapur 19. augusta (TASR) - Ceny ropy v stredu vzrástli, už štvrtý deň po sebe, pričom cena Brentu prekročila 91,50 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagujú na vzájomne si odporujúce správy USA a Iránu o situácii v Hormuzskom prielive, ako aj na predbežné údaje o vývoji ropných zásob v Spojených štátoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.21 h SELČ 91,60 USD (79,13 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 58 centov (0,64 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 85,54 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 60 centov (0,71 %). Utorkové (18. 8.) obchodovanie bolo v obidvoch prípadoch uzatvorené rastom na najvyššiu úroveň za viac než tri týždne, keď šance na ukončenie vojny USA proti Iránu klesli.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že žiadne rozhovory s Iránom sa nekonajú a trval na tom, že Hormuzský prieliv je otvorený. Irán však tvrdí, že kľúčová námorná trasa na prepravu surovín a tovarov zostáva zatvorená. Práve pre konfliktné signály o situácii v Hormuzskom prielive sa mnohé lodiarske spoločnosti rozhodli vyhnúť sa tejto trase a svoje lode presmerovať.
Ceny ropy reagovali aj na predbežné informácie z USA, že tamojšie zásoby ropy v minulom týždni klesli. Podľa Amerického ropného inštitútu (API) zaznamenali ropné zásoby v USA v týždni do 14. augusta pokles o 328.000 barelov. Oficiálne údaje, ktoré zverejní americké ministerstvo energetiky, budú známe v stredu popoludní.
(1 EUR = 1,1576 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.21 h SELČ 91,60 USD (79,13 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 58 centov (0,64 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 85,54 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 60 centov (0,71 %). Utorkové (18. 8.) obchodovanie bolo v obidvoch prípadoch uzatvorené rastom na najvyššiu úroveň za viac než tri týždne, keď šance na ukončenie vojny USA proti Iránu klesli.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že žiadne rozhovory s Iránom sa nekonajú a trval na tom, že Hormuzský prieliv je otvorený. Irán však tvrdí, že kľúčová námorná trasa na prepravu surovín a tovarov zostáva zatvorená. Práve pre konfliktné signály o situácii v Hormuzskom prielive sa mnohé lodiarske spoločnosti rozhodli vyhnúť sa tejto trase a svoje lode presmerovať.
Ceny ropy reagovali aj na predbežné informácie z USA, že tamojšie zásoby ropy v minulom týždni klesli. Podľa Amerického ropného inštitútu (API) zaznamenali ropné zásoby v USA v týždni do 14. augusta pokles o 328.000 barelov. Oficiálne údaje, ktoré zverejní americké ministerstvo energetiky, budú známe v stredu popoludní.
(1 EUR = 1,1576 USD)