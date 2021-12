Ceny ropy vzrástli, Brent sa posunul nad hranicu 74 USD za barel

Singapur 7. decembra (TASR) - Po pondelkovom prudkom raste takmer o 5 % pokračovali ceny ropy v raste aj v utorok. Prispelo k tomu zmiernenie obáv z dôsledkov nového variantu koronavírusu omikron na dopyt po rope a čiastočne aj skomplikovanie obnovených rokovaní o jadrovom programe s Iránom. To naznačuje, že k návratu iránskej ropy na trhy tak skoro nedôjde.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 8.15 h SEČ 74,18 USD (65,72 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,10 USD (1,51 %). V pondelok (6. 12.) uzatvorila obchodovanie rastom o 4,6 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 70,67 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,18 USD alebo o 1,70 %. V pondelok na záver obchodovania vzrástla cena WTI o 4,9 %.



Počas minulého týždňa tlačili ceny ropy nadol obavy, že v prípade nového variantu omikron by vakcíny nemuseli byť dostatočne účinné. Trhy sa začali obávať, že vlády pristúpia k novým pandemickým obmedzeniam, čo bude znamenať spomalenie rastu ekonomiky a pokles dopytu po rope. Počas víkendu sa však obavy z dôsledkov omikronu zmiernili.



K rastu cien ropy prispeli aj informácie zo Saudskej Arábie. Najväčší vývozca ropy na svete v nedeľu zvýšil ceny za dodávky do Ázie a Spojených štátov.



Ďalším faktorom, ktorý tlačí ceny ropy nahor, je vývoj obnovených rokovaní s Iránom o jeho jadrovom programe. Teherán, ktorý požaduje zrušenie amerických sankcií, však predložil návrhy, ktoré USA a európske štáty pobúrili. Ako uviedli, Irán výrazne mení podmienky, na ktorých sa dohodli na predchádzajúcich stretnutiach. Skomplikovanie rozhovorov naznačuje, že na uvoľnenie sankcií voči Iránu, a tým na návrat iránskej ropy na trhy si bude potrebné ešte počkať.



(1 EUR = 1,1287 USD)