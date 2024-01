Ceny ropy vzrástli, Brent sa priblížil k hranici 79 USD za barel

Singapur 4. januára (TASR) - Po výraznom raste v predchádzajúci deň pokračujú ceny ropy v raste aj vo štvrtok, pričom cena ropy Brent sa priblížila k hranici 79 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch momentálne ovplyvňuje najmä napätie na Blízkom východe a pokračujúce útoky jemenských povstalcov na obchodné lode. K tomu sa pridali aj lokálne protesty v Líbyi, ktoré zastavili ťažbu z jedného z kľúčových ropných ložísk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.38 h SEČ 78,88 USD (72,24 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 63 centov (0,81 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 73,43 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 73 centov, alebo 1 %. Cena ropy pri obidvoch kontraktoch vzrástla v stredu približne o 3 %, navyše, cena WTI zaznamenala najvýraznejší percentuálny rast počas denného obchodovania od polovice novembra.



"Informácie o pokračujúcom napätí v oblasti Červeného mora a odstavenie líbyjského ropného ložiska Šarára v dôsledku miestnych protestov opätovne zvýšili obavy o dodávky ropy na trh," povedal analytik zo spoločnosti IG Yeap Jun Rong. Ložisko Šarára, ktoré patrí v Líbyi medzi najväčšie, dokáže denne vyprodukovať približne 300.000 barelov a aj z tohto dôvodu je častým miestom lokálnych aj širších politických protestov.



Navyše, ceny ropy podporili správy z USA o vývoji ropných zásob. Americký ropný inštitút (API) uviedol, že podľa jeho odhadov klesli zásoby ropy v USA v týždni do 29. decembra o 7,4 milióna barelov. To je dvojnásobne väčší pokles, než s akým počítali analytici. Oficiálne údaje o vývoji ropných zásob zverejní vo štvrtok americké ministerstvo energetiky.



(1 EUR = 1,0919 USD)