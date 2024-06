Ceny ropy vzrástli, Brent sa priblížil k hranici 87 USD za barel

Singapur 28. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 87 USD za barel (159 litrov). Zároveň smerujú k rastu tretí týždeň po sebe. Ceny komodity nahor potiahli čoraz väčšie očakávania, že americká centrálna banka čoskoro pristúpi k redukcii úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste (kontrakt exspiruje v piatok) dosiahla do 7.30 h SELČ 86,92 USD (81,26 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 53 centov (0,61 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 82,7 USD/barel. Opäť to predstavuje rast o 53 centov a v percentuálnom porovnaní o 0,65 %.



Od začiatku týždňa sa ceny Brentu a WTI zvýšili zhruba o 2 % a smerujú k tretiemu rastovému týždňu po sebe. Za celý mesiac by mali dosiahnuť rast o viac než 6 %.



"Ceny ropy zaznamenali rast aj napriek slabým krátkodobým fundamentom," uviedli analytici banky ANZ. Poukázali tak na nečakaný výrazný rast ropných zásob v USA za minulý týždeň. K rastu cien ropy podľa analytikov prispeli údaje, ktoré naznačujú, že americká centrálna banka (Fed) by v najbližších mesiacoch mohla pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb. Obchodníci na ropnom trhu momentálne na 64 % predpokladajú, že tak urobí v septembri. Pred mesiacom so septembrovým termínom počítalo 50 % oslovených obchodníkov. Uvoľnenie menovej politiky znamená pre ceny ropy podporu, keďže môže zvýšiť spotrebiteľský dopyt.



(1 EUR = 1,0696 USD)