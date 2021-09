Ceny ropy vzrástli, už piaty deň po sebe

Tokio 27. septembra (TASR) - Ceny ropy pokračovali v pondelok v raste, už piaty deň po sebe, pričom cena ropy Brent prekročila hranicu 79 USD a cena ropy WTI hranicu 75 USD za barel (159 litrov). Dôvodom je nedostatočná ponuka na trhu a obavy, že situácia sa bude ešte zhoršovať po tom, ako uvoľnenie protipandemických opatrení zvýšilo vo viacerých oblastiach sveta dopyt po komodite.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.30 h SELČ 79,08 USD (67,48 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 99 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 75,01 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,03 USD. Cena Brentu zaznamenala ku koncu minulého týždňa rast už tri týždne po sebe a cena WTI evidovala rast päť týždňov po sebe.



Zásoby ropy v Spojených štátoch klesli o približne 3,5 milióna barelov na takmer trojročné minimum, pod čo sa podpísali hurikány, ktoré v posledných týždňoch zasiahli USA. Zároveň sa zvyšuje dopyt po rope v ázijských krajinách, medzi nimi v Indii, ktorá je druhým najväčším dovozcom ropy na svete.



(1 EUR = 1,1719 USD)