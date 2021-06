Ceny ropy vzrástli, cena Brentu nakrátko dosiahla 2-ročné maximum

New York 4. júna (TASR) - Ceny ropy pokračujú v raste aj v závere obchodovacieho dňa, pričom cena Brentu nakrátko vyskočila nad 72 USD za barel (159 litrov) a dostala sa na viac než 2-ročné maximum. Ceny podporila dohoda najväčších producentov o iba postupnom uvoľňovaní ťažby a najnovšie aj pozitívne informácie z amerického trhu práce, podľa ktorých nezamestnanosť v USA klesla výraznejšie, než sa čakalo.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 20.07 h SELČ 71,78 USD (59,24 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 47 centov (0,66 %). Predtým vyskočila na 72,17 USD/barel, čo bola najvyššia cena Brentu od mája 2019.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom zaznamenala 69,45 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 64 centov alebo 0,93 %. Počas obchodovania vzrástla až na 69,76 USD/barel, najvyššiu hodnotu od októbra 2018.



Ceny ropy do veľkej miery podporili informácie o vývoji na americkom pracovnom trhu v minulom mesiaci. Podľa amerického ministerstva práce vzniklo v Spojených štátoch v máji 559.000 nových pracovných miest a nezamestnanosť klesla zo 6,1 % na 5,8 %. To znamená výraznejší pokles nezamestnanosti, než sa čakalo, keďže ekonómovia počítali s poklesom na 5,9 %.



Za celý týždeň smeruje cena Brentu k rastu o viac než 3 % a cena WTI smeruje k 5-percentnému rastu. V obidvoch prípadoch to bude znamenať týždenný rast druhý týždeň po sebe.



(1 EUR = 1,2117 USD)