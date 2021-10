Ceny ropy vzrástli, cena Brentu opäť prekonala 84 USD/barel

Tokio 14. októbra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, pričom cena Brentu sa vrátila nad hranicu 84 USD za barel (159 litrov), ktorú pôvodne prekonala v pondelok (11. 10.). Vývoj na trhu čiastočne ovplyvnil pokles zásob benzínu a ropných destilátov, ceny smerom nahor však posunulo aj zhoršenie prognózy o produkcii ropy v USA zo strany amerického Federálneho úradu pre energetiku (EIA).



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 12.48 h SELČ 84,25 USD (72,87 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 1,07 USD. Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 81,44 USD za barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje rast o 1 USD.



Americký ropný inštitút (API) v stredu (13. 10.) informoval, že zásoby benzínu klesli za týždeň do 8. októbra o 4,6 milióna a zásoby ropných destilátov o 2,7 milióna barelov. Analytici počítali s omnoho miernejším poklesom.



Ceny ropy čiastočne podporila aj správa EIA zo stredy, podľa ktorej produkcia ropy v Spojených štátoch klesne tento rok výraznejšie, než sa pôvodne predpokladalo. Podľa revidovanej prognózy EIA klesne produkcia ropy v USA tento rok o 260.000 barelov denne na 11,02 milióna barelov/deň. V predchádzajúcej prognóze počítal EIA s tohtoročným poklesom produkcie o 200.000 barelov denne.



(1 EUR = 1,1562 USD)