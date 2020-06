Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekonala 40 USD/barel

Tokio 3. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu rast, pričom cena Brentu prvýkrát od marca prekročila 40 USD za barel (159 litrov). Trhy sú presvedčené, že najväčší producenti ropy predĺžia súčasný program rekordnej redukcie ťažby. Zároveň reagujú aj na postupné otváranie ekonomík, ktoré by mohlo viesť k zvýšeniu dopytu po rope.



Ako uviedli zdroje oboznámené so situáciou pre agentúru Reuters, štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom, ktorí tvoria zoskupenie OPEC+, by mohli súčasný rekordný objem ťažobných škrtov (9,7 milióna barelov denne) predĺžiť na júl a august. Program predbežne platí do konca júna. Zatiaľ však stále nie je istý termín schôdzky. Viacerí členovia OPEC+ majú záujem o konanie schôdzky už tento týždeň namiesto pôvodného 9. a 10. júna, konkrétny termín však zatiaľ nepadol.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.30 h SELČ 40,13 USD (35,91 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 56 centov. Počas obchodovania sa dostala na 40,42 USD/barel, čo je najvyššia hodnota od 6. marca.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 37,64 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 83 centov. V priebehu obchodovania zaznamenala až 37,88 USD/barel. Aj v tomto prípade je to najvyššia hodnota od 6. marca.



(1 EUR = 1,1174 USD)