Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekonala 71 USD za barel

Londýn 2. júna (TASR) - Ceny ropy v stredu vzrástli, pričom cena Brentu prekročila hranicu 71 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch podporilo rozhodnutie producentov ropy zvyšovať ťažbu postupne podľa dohodnutých pravidiel. Trhy zároveň ovplyvnil slabší pokrok v rozhovoroch o iránskom jadrovom programe, čo znamená, že k návratu iránskej ropy na trh nepríde tak skoro.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 13.28 h SELČ 71,06 USD (58,13 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 81 centov (1,15 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 68,40 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 68 centov alebo 1 %.



Očakávajúc výrazné zotavenie Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti, ktorí spolu tvoria zoskupenie OPEC+, v utorok (1. 6.) informovali, že až do júla budú zvyšovať ťažbu v súlade s predchádzajúcou dohodou. To znamená, že na trh sa od mája do júla vráti 2,1 milióna barelov denne. Schôdzka OPEC+ trvala iba 20 minút, čo je najkratšia schôdzka v histórii zoskupenia. Podľa analytikov to poukazuje na jednotu producentov a ich dôveru v zotavenie trhu.



(1 EUR = 1,2225 USD)