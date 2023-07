Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekonala 83 USD za barel

Singapur 25. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v utorok rast, pričom cena Brentu prekročila 83 USD za barel (159 litrov). Prispeli k tomu známky obmedzovania ponuky na trhu, ako aj prísľub čínskej vlády prijať ďalšie opatrenia na podporu ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.23 h SELČ 83,02 USD (74,82 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 28 centov (0,34 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 79,03 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 29 centov alebo 0,37 %. V pondelok (24. 7.) vzrástla cena ropy v obidvoch prípadoch o vyše 2 % a zaznamenala najvyššiu uzávierku od apríla.



Ceny ropy zaznamenali rast už štyri týždne po sebe, na čo do veľkej miery vplýva rozhodnutie ropných producentov zo zoskupenia OPEC+ vrátane Ruska obmedziť produkciu a vývoz ropy od augusta. Niektorí analytici odhadujú, že ceny ropy v krátkodobom horizonte pôjdu ešte nahor.



Okrem toho v Číne, ktorá je druhou najväčšou ekonomikou na svete a zároveň druhým najväčším globálnym spotrebiteľom ropy, vládni predstavitelia prisľúbili ďalšie opatrenia na podporu ekonomiky, pričom sa chcú zamerať na domáci dopyt. To by znamenalo zvýšenie dopytu po rope a ďalší rast cien.



Na druhej strane, opačným smerom na ceny ropy pôsobia niektoré nepriaznivé ekonomické údaje z eurozóny a USA. V eurozóne zaznamenala aktivita v súkromnom sektore v júli výraznejší pokles, než sa čakalo. V službách síce aktivita rástla, avšak pomalšie, navyše, vo výrobnom sektore zaznamenala najprudší pokles od začiatku pandémie nového koronavírusu v roku 2020. V USA zasa rast v súkromnom sektore spomalil na 5-mesačné minimum.



(1 EUR = 1,1096 USD)