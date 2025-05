Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekonala 63 dolárov za barel

Naí Dillí 9. mája (TASR) - Po raste zhruba o 3 % počas štvrtkového (8. 5.) obchodovania pokračovali ceny ropy v raste aj v piatok, pričom cena Brentu prekročila 63 USD a cena WTI 60 USD za barel (159 litrov). Trhy čakajú na víkendové rozhovory medzi predstaviteľmi Číny a USA o dovozných clách a okrem toho ich podporili ekonomické údaje z Číny a oznámenie USA a Británie o obchodnej dohode. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 8.06 h SELČ 63,35 USD (56,08 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 51 centov (0,81 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 60,37 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 46 centov (0,77 %). Vo štvrtok ukončili obidva kontrakty obchodovanie rastom o takmer 3 %.



Náladu na trhoch zlepšujú pripravované rokovania medzi vysokopostavenými predstaviteľmi USA a Číny. Americký minister financií Scott Bessent a čínsky vicepremiér Che Li-feng sa 10. mája budú vo Švajčiarsku usilovať o vyriešenie obchodných sporov, ktoré ohrozujú vývoj ekonomiky a znižujú dopyt po rope. Kľúčové podľa analytikov bude, či sa počas rozhovorov stanoví dátum začatia oficiálnych obchodných rokovaní a či sa obe strany dokážu dohodnúť na postupnom znížení súčasných vysokých dovozných ciel.



Náladu na trhoch okrem toho podporil vyšší než očakávaný vývoz a dovoz Číny za apríl, ako aj oznámenie obchodnej dohody medzi USA a Britániou. Americký prezident Donald Trump dohodu oznámil na tlačovej konferencii v Bielom dome, pričom sa na nej telefonicky zúčastnil aj britský premiér Keir Starmer. Podľa britských predstaviteľov dohoda znižuje clá na dovoz áut z Británie do USA na 10 % a clá na oceľ a hliník eliminuje.



(1 EUR = 1,1297 USD)