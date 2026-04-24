Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 24. apríl 2026
< sekcia Ekonomika

Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekonala 105,50 USD za barel

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Autor TASR
Peking/Perth 24. apríla (TASR) - Ceny ropy pokračovali v piatok v raste, pričom cena ropy Brent prekonala 105,50 USD za barel (159 litrov). Dôvodom sú zvýšené obavy trhov z ďalšej eskalácie napätia na Blízkom východe po tom, ako Irán zverejnil zábery obsadenia obchodnej lode v Hormuzskom prielive a zároveň informoval, že pre „nepriateľské ciele aktivoval systémy protivzdušnej obrany“. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.25 h SELČ 105,61 USD (90,31 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 54 centov (0,51 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júnovým kontraktom, dosiahla 96,04 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 19 centov (0,20 %).

Podľa analytikov spoločnosti Haitong Futures to vyzerá tak, že obdobie prímeria je iba prípravnou fázou na pokračovanie vojny. Ak sa USA a Iránu nepodarí počas rozhovorov dosiahnuť väčší pokrok do konca apríla a boje sa obnovia, ceny ropy pravdepodobne vzrastú na nové tohtoročné maximá, dodali analytici.

(1 EUR = 1,1694 USD)
