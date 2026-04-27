Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekonala 107 USD za barel
Rokovania medzi Iránom a USA sa totiž zastavili a preprava tovarov cez kľúčový Hormuzský prieliv je naďalej blokovaná.
Autor TASR
Singapur 27. apríla (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli o takmer 2 %, pričom cena ropy Brent prekročila 107 USD za barel (159 litrov). Rokovania medzi Iránom a USA sa totiž zastavili a preprava tovarov cez kľúčový Hormuzský prieliv je naďalej blokovaná. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.27 h SELČ 107,25 USD (91,57 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,92 USD (1,82 %). Krátko predtým sa dostala na 107,49 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od 7. apríla.
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júnovým kontraktom, dosiahla 95,90 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,50 USD, alebo 1,59 %.
Šance na obnovenie mierového úsilia sa počas víkendu znížili po tom, ako americký prezident Donald Trump zrušil plánovanú cestu svojich vyslancov Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do Islamabadu, napriek tomu, že minister zahraničných vecí Iránu Abbás Arákčí do hlavného mesta Pakistanu pricestoval.
USA, ktoré Irán napadli 28. februára, stále blokujú iránske prístavy. Teherán tak naďalej blokuje Hormuzský prieliv a otvoriť ho plánuje až po tom, ako Američania blokádu jeho prístavov ukončia.
V reakcii na vývoj situácie investičná banka Goldman Sachs zvýšila odhad cien ropy na 4. kvartál tohto roka. V prípade Brentu očakáva 90 USD za barel a v prípade WTI 83 USD/barel.
(1 EUR = 1,1712 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.27 h SELČ 107,25 USD (91,57 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,92 USD (1,82 %). Krátko predtým sa dostala na 107,49 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od 7. apríla.
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júnovým kontraktom, dosiahla 95,90 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,50 USD, alebo 1,59 %.
Šance na obnovenie mierového úsilia sa počas víkendu znížili po tom, ako americký prezident Donald Trump zrušil plánovanú cestu svojich vyslancov Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do Islamabadu, napriek tomu, že minister zahraničných vecí Iránu Abbás Arákčí do hlavného mesta Pakistanu pricestoval.
USA, ktoré Irán napadli 28. februára, stále blokujú iránske prístavy. Teherán tak naďalej blokuje Hormuzský prieliv a otvoriť ho plánuje až po tom, ako Američania blokádu jeho prístavov ukončia.
V reakcii na vývoj situácie investičná banka Goldman Sachs zvýšila odhad cien ropy na 4. kvartál tohto roka. V prípade Brentu očakáva 90 USD za barel a v prípade WTI 83 USD/barel.
(1 EUR = 1,1712 USD)