Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 54 USD za barel

Singapur 11. februára (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli a cena Brentu prekročila 54 USD za barel (159 litrov), k čomu prispel najmä vývoj na akciových trhoch. Investori však naďalej s obavami sledujú postup nového koronavírusu v Číne, ktorému podľahlo už viac než 1000 ľudí.



"Zdá sa, že pozitívne nálady naprieč ázijskými akciovými trhmi podporili ceny ropy. Zotavenie však nie je mimoriadne a je možné, že nebude ani dlho trvať, keďže vzhľadom na šíriaci sa vírus by dopyt po rope zo strany Číny mohol zotrvávať na nižšej úrovni ešte nejaký čas," povedala analytička zo spoločnosti CMC Market Margaret Yangová. Ako dodala, Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti, najmä Rusko, budú musieť prísť s nejakým kohéznym plánom produkčných škrtov, aby to na ropné trhy výraznejšie zapôsobilo.



Zoskupenie OPEC+ (OPEC + ostatní producenti) však podľa trhového analytika zo spoločnosti OANDA Edwarda Moyu zatiaľ zaujalo vyčkávací postoj. "Rusko zvláda ceny ropy okolo 40 USD za barel, takže nemá takú potrebu ako iní členovia OPEC+ znižovať produkciu ropy o ďalších 600.000 barelov denne," povedal Moya. Pritom čínske rafinérie, dodal analytik, spracovávajú teraz o 15 % menej ropy než pred nástupom koronavírusu a ak sa vírus nepodarí dostať pod kontrolu do konca mesiaca, bude situácia ešte horšia.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.33 h SEČ 54,11 USD (49,41 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 84 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 50,25 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 68 centov.



(1 EUR = 1,0951 USD)