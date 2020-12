Ceny ropy sa zvýšili, Brent prekročil 48 USD za barel

New York 2. decembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu rast o viac než 2 %, pričom cena Brentu prekročila hranicu 48 USD za barel (159 litrov). Trhy podporila informácia o poklese ropných zásob v USA, ako aj o schválení vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v Británii. Navyše, trhy očakávajú, že štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti sa na štvrtkovom zasadnutí (3. 12.) dohodnú na pokračovaní ťažobných škrtov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 19.21 h SEČ 48,50 USD (40,20 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 1,08 USD (2,28 %).



Cena americkej ľahkej ropy s januárovým kontraktom dosiahla 45,59 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 1,04 USD alebo 2,33 %.



Zásoby ropy v USA podľa najnovších informácií amerického ministerstva energetiky klesli v týždni do 27. novembra o 679.000 barelov. To podporilo ceny ropy, na rozdiel od pôvodného odhadu Amerického ropného inštitútu (API), ktorý počítal s rastom zásob.



Navyše, Británia sa v stredu stala prvou západnou krajinou, ktorá schválila vakcínu proti ochoreniu COVID-19. Prípadný návrat v krajine do normálu by mohol podporiť dopyt po rope.



Trhy okrem toho čakajú na výsledok štvrtkovej schôdzky predstaviteľov zoskupenia OPEC+ (zahrnuje krajiny OPEC a ďalších producentov na čele s Ruskom). Očakávajú, že v OPEC+ sa dohodnú na pokračovaní súčasného programu obmedzovania ťažby o ďalšie tri mesiace. Terajší program platí do 31. decembra. V samotnej ropnej organizácii sa podľa Alžírska zhodli na tom, že program by mal pokračovať do konca marca budúceho roka a trhy veria, že členom OPEC sa o tom podarí presvedčiť aj zástupcov mimo ropnej organizácie.