Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 70 USD za barel

Singapur 1. júna (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli o vyše 1 %, pričom cena ropy Brent prekonala 70 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch podporili vyhliadky rastúceho dopytu po rope počas letnej motoristickej sezóny v USA, ako aj priaznivé údaje z čínskeho výrobného sektora.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.26 h SELČ 70,13 USD (57,48 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 81 centov (1,17 %). Krátko predtým vzrástla cena Brentu na 70,29 USD/barel, čo bola najvyššia cena počas obchodovania od 8. marca.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 67,57 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 1,25 USD alebo 1,88 %.



"Napriek tomu, že trhy sledujú nové obmedzenia v ázijských krajinách v súvislosti s ďalšími prípadmi infekcie novým koronavírusom, vo väčšej miere ich ovplyvňuje postupne rastúci dopyt v USA, ako aj v niektorých oblastiach Európy," uviedli analytici z ING Economics.



Ceny ropy podporili aj pozitívne údaje z čínskeho výrobného sektora. Ako v utorok uviedla spoločnosť IHS Markit, čínsky výrobný sektor zaznamenal v máji zrýchlenie rastu na najvyššiu úroveň od začiatku roka.



(1 EUR = 1,2201 USD)