Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 72 USD za barel

Singapur 10. septembra (TASR) - Po tom, ako v závere predchádzajúceho obchodovania klesli ceny ropy na dvojtýždňové minimum, sa v piatok zvýšili a cena ropy Brent prekročila 72 USD za barel (159 litrov). Opätovný rast umožnili pokračujúce komplikácie na americkom ropnom trhu po hurikáne Ida.



Za celý týždeň však ceny ropy zatiaľ smerujú k poklesu zhruba o 1 %, čo je rozsah poklesu, ktorý zaznamenali v závere štvrtkového (9. 9.) obchodovania. Dôvodom je oznámenie Číny, že s cieľom znížiť ceny uvoľnila ropu zo svojich strategických rezerv. Obidva kontrakty zaznamenali na záver štvrtkového obchodovania pokles na najnižšiu úroveň od 26. augusta. Na druhej strane, v USA sa produkcia ropy len veľmi pomaly vracia do pôvodného stavu po tom, ako koncom augusta zasiahol juh USA a ťažobné zariadenia v Mexickom zálive hurikán Ida.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.36 h SELČ 72,04 USD (60,85 eura). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 59 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 68,66 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 52 centov.



(1 EUR = 1,1838 USD)