Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 86 USD za barel

Singapur 18. októbra (TASR) - Po raste v minulom týždni pokračovali ceny ropy v tomto trende aj v pondelok, pričom na začiatku obchodovania vyskočili na nové niekoľkoročné maximá, keď cena ropy Brent prekonala 86 USD a cena WTI 83,70 USD za barel (159 litrov). Dôvodom je pokračujúci rast dopytu po rope v reakcii na zvyšujúce sa ceny plynu a uhlia.



Podľa analytika zo spoločnosti OANDA Edwarda Moyu sa vzhľadom na nastupujúce chladné počasie na severnej pologuli bude dopyt po rope v nasledujúcom období podľa všetkého ešte zvyšovať. "Deficit na ropnom trhu sa bude pravdepodobne zhoršovať. Dá sa totiž počítať s ešte väčšou energetickou krízou, keďže teploty na severnej pologuli už idú nadol," povedal Moya.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 8.14 h SELČ 85,71 USD (73,88 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 85 centov (1 %). V priebehu obchodovania vyskočila na 86,04 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od októbra 2018.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 83,42 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 1,14 USD (1,39 %). Počas obchodovania vzrástla na 83,73 USD/barel, najvyššiu hodnotu od októbra 2014. Za celý minulý týždeň vzrástli ceny ropy približne o 3 %.



(1 EUR = 1,1602 USD)