Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila hranicu 76 USD za barel

Tokio 13. decembra (TASR) - Po raste v závere minulého týždňa pokračovali ceny ropy v tomto trende aj v pondelok. Trhy naďalej pozitívne reagujú na informácie, že nový variant koronavírusu omikron pravdepodobne nespôsobuje vážne zdravotné komplikácie a nemal by mať výrazný vplyv na ekonomiku. To znamená, že by nemal negatívne ovplyvniť ani dopyt po rope.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.18 h SEČ 76,18 USD (67,58 eura) za barel. V porovnaní s piatkovou uzávierkou (10. 12.) to znamená rast o 1,03 USD (1,37 %). V piatok uzatvorila obchodovanie rastom o takmer 1 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 72,77 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 1,10 USD alebo 1,53 %. V piatok zaznamenala rast o viac než 1 %.



Za celý týždeň vzrástla cena ropy v obidvoch prípadoch približne o 8 %. To je prvý týždenný rast cien ropy za posledných sedem týždňov, informovala agentúra Reuters.



Podľa najnovších zistení vedcov variant omikron spôsobuje menej závažné príznaky ochorenia. Práve táto informácia zmiernila napätie na trhoch, uviedol ekonóm z Nomura Securities Tacufumi Okoši. Ako dodal, pozornosť trhov sa preto najnovšie presunula opäť na OPEC+.



Zoskupenie OPEC+, ktoré tvoria členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti na čele s Ruskom, ponechalo na svojom ostatnom zasadnutí začiatkom decembra svoj program postupného zvyšovania ťažby nezmenený. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 4. januára. Ako cez víkend uviedol iracký minister ropného priemyslu, očakáva, že zoskupenie aj na svojom januárovom zasadnutí ponechá súčasný program zvyšovania produkcie o 400.000 barelov denne nezmenený.



(1 EUR = 1,1273 USD)