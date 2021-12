Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 79 USD/barel

Singapur 29. decembra (TASR) - Po raste v predchádzajúcom obchodovaní pokračovali ceny ropy smerom nahor aj v stredu, pričom cena ropy Brent prekonala hranicu 79 USD a cena WTI 76 USD za barel (159 litrov). Prispeli k tomu najmä predbežné údaje o poklese ropných zásob v Spojených štátoch.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.30 h SEČ 79,16 USD (69,86 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 22 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 76,07 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 9 centov. Obidva kontrakty sa tak pohybujú v blízkosti mesačného maxima.



Ceny ropy posunuli nahor najmä informácie Amerického ropného inštitútu (API) o vývoji zásob ropy v USA za minulý týždeň. Podľa API zásoby ropy za týždeň do 24. decembra klesli o 3,1 milióna barelov. To je v súlade s očakávaniami trhov.



Navyše, zásoby ropných destilátov, ktoré zahŕňajú naftu a vykurovací olej, klesli podľa API o 716.000 barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom očakávali pokles iba o 200.000 barelov. Rozhodujúce informácie o vývoji ropných zásob zverejní v stredu v neskorších hodinách americké ministerstvo energetiky.



(1 EUR = 1,1331 USD)