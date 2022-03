Ceny ropy vzrástli, suma za Brent prekročila 131 USD za barel

Šanghaj 9. marca (TASR) - Ceny ropy v stredu vzrástli zhruba o 2 % a cena ropy Brent prekročila hranicu 131 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagujú na zhoršovanie konfliktu na Ukrajine a rozhodnutie USA zakázať dovoz ropy a ďalších energií z Ruska.



Ceny ropy začali výraznejšie rásť už na začiatku roka, keď sa napätie medzu Ruskom a Ukrajinou zvyšovalo. Po útoku Ruska 24. februára nabral rast cien na intenzite a k tlaku na ceny ropy sa pridali USA a Británia. Americký prezident Joe Biden v utorok (8. 3.) oznámil embargo na dovoz ropy, plynu a ďalších energií z Ruskej federácie a krátko predtým britská vláda informovala, že do konca tohto roka postupne ukončí dovoz ropy a ropných produktov z Ruska.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.28 h SEČ 131,08 USD (120,35 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 3,10 USD (2,42 %). Stále je však dosť vzdialená takmer 140-dolárovej úrovni, ktorú zaznamenala v pondelok.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 126,16 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,46 USD alebo 1,99 %.



(1 EUR = 1,0892 USD)