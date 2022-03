Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 100 USD za barel

Singapur 17. marca (TASR) - Ceny ropy zaznamenali vo štvrtok rast zhruba o 2 %, pričom cena Brentu prekročila hranicu 100 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhu ovplyvnila najmä informácia Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), že trh by mohol v oblasti dodávok ropy čeliť v dôsledku vojny na Ukrajine výraznému šoku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Po útoku Ruska na Ukrajinu uvalili západné štáty na Moskvu rozsiahle sankcie, ktoré sa dotkli už aj dodávok ropy. Rusko pritom patrí k najväčším vývozcom na svete. Podľa IEA môže ropný trh prísť od apríla o ruskú ropu a ropné produkty v objeme zhruba 3 milióny barelov denne. To by bola omnoho väčšia strata než očakávaný pokles dopytu približne o 1 milión barelov denne pre vysoké ceny palív.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.33 h SEČ 100,12 USD (91,07 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,10 USD (2,14 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 96,80 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,76 USD alebo 1,85 %.



Obidva kontrakty uzatvorili predchádzajúci deň poklesom. Pod ten sa podpísali náznaky pokroku v rusko-ukrajinských mierových rokovaniach, ako aj nečakaný rast ropných zásob v USA za predchádzajúci týždeň.



(1 EUR = 1,0994 USD)