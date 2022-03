Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 121 USD za barel

Londýn 23. marca (TASR) - Ceny ropy vyskočili v stredu o viac než o 5 USD, pričom cena Brentu sa dostala nad 121 USD za barel (159 litrov). Ceny reagovali na zastavenie dodávok ropy cez ropovod CPC, ktorý prepravuje surovinu z Kaspického mora.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 18.12 h SEČ 121,21 USD (110,34 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 5,73 USD (4,96 %). Predtým sa nakrátko dostala až na 121,43 USD za barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 114,36 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 5,09 USD alebo 4,66 %. V priebehu obchodovania zaznamenala rast až na 114,51 USD za barel.



Ceny nahor potlačila v stredu informácia o zastavení dodávok ruskej a kazašskej ropy cez ropovod Caspian Pipeline Consortium (CPC). Dôvodom je poškodenie prístaviska v čiernomorskom termináli v dôsledku silnej búrky. Ruský minister energetiky Alexander Novak v tejto súvislosti uviedol, že dodávky ropy prostredníctvom CPC môžu byť zastavené až dva mesiace.



Ropovod prepravuje približne 1,2 milióna barelov ropy denne. To predstavuje zhruba 1,2 % globálneho dopytu po rope.