Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 113,50 USD za barel

Melbourne 23. mája (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok rast, pričom cena ropnej zmesi Brent prekročila 113,50 USD za barel (159 litrov). Ceny komodity na začiatku nového týždňa ovplyvňuje viacero faktorov, medzi nimi najmä zvýšený dopyt po pohonných látkach v USA a oslabenie dolára. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.32 h SELČ 113,52 USD (107,33 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 97 centov (0,86 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 111,02 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 74 centov, alebo 0,67 %. Za uplynulý týždeň zaznamenali ceny ropy v obidvoch prípadoch mierny rast.



"Ceny ropy podporuje najmä napätá situácia na trhu s benzínom. Dôvodom je výrazný dopyt v USA, kde sa blíži kľúčová motoristická sezóna," povedal partner SPI Asset Management Stephen Innes. Hlavná motoristická sezóna v Spojených štátoch začína sviatkom Memorial Day na konci mája a končí sa na sviatok Labour Day v septembri.



Ceny čiastočne nahor posunulo aj oslabenie dolára. Na druhej strane, výraznejšiemu rastu cien ropy bránia obavy z čínskych tvrdých protipandemických opatrení, ktoré ovplyvňujú rast ekonomiky, aj keď sa Šanghaj po dvoch mesiacoch lockdownu pripravuje od začiatku júna na otvorenie.



Okrem toho rast cien ropy brzdí aj fakt, že štáty Európskej únie sa zatiaľ nedokázali dohodnúť na embargu na ruskú ropu. Zákaz dovozu ropy z Ruskej federácie chcela EÚ zaviesť v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu.



(1 EUR = 1,0577 USD)