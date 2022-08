Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 95 USD za barel

New York 5. augusta (TASR) - Ceny ropy v závere piatkového obchodovania vzrástli, pričom cena ropy Brent prekročila 95 USD za barel (159 litrov). Vývoj na ropnom trhu podporili najmä správy z USA o nečakane vysokom počte novovytvorených pracovných miest za minulý mesiac. V dôsledku vývoja v predchádzajúcich dňoch však za celý týždeň smerujú ceny ropy k poklesu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 19.19 h SELČ 95,06 USD (92,90 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 94 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 89,13 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 59 centov.



Americké ministerstvo práce v piatok oznámilo, že za júl vzniklo v Spojených štátoch mimo poľnohospodárstva až 528.000 nových pracovných miest. To je najviac od februára a podstatne lepší výsledok než v júni a aj v porovnaní s odhadmi trhov.



Predchádzajúce dni však priniesli nepriaznivé správy o vysokom raste ropných zásob v USA, ako aj o obavách z recesie. To sa odrazilo na vývoji cien počas týždňa, v dôsledku čoho sa za celý týždeň očakáva výrazný pokles ako ceny Brentu, tak ceny WTI.



(1 EUR = 1,0233 USD)