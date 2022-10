Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 97 USD/barel

New York 27. októbra (TASR) - Ceny ropy pokračovali v priebehu štvrtkového obchodovania v raste, pričom cena Brentu prekročila 97 USD za barel (159 litrov). Trhy stále ovplyvňujú informácie o rekordnom vývoze ropy z USA, ktoré dokázali čiastočne kompenzovať obavu zo slabšieho dopytu v Číne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 19.31 h SELČ 97,17 USD (96,81 eura). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,48 USD (1,55 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 89,40 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,49 USD, alebo 1,69 %. V predchádzajúcom obchodovaní zaznamenali ceny ropy rast takmer o 3 %.



Náladu na trhoch naďalej ovplyvňovali informácie o rekordnom exporte ropy z USA, čo predstavuje pozitívne znamenie pre dopyt po komodite. Pod rast cien sa čiastočne podpísalo aj oslabenie dolára počas dňa na mesačné minimum, aj keď neskôr sa kurz americkej meny čiastočne zotavil. Rast cien mierne brzdili pretrvávajúce obavy z vývoja čínskej ekonomiky, ktorú naďalej ovplyvňuje vládna politika nulovej tolerancie voči ochoreniu COVID-19 aj kríza v realitnom sektore.



(1 EUR = 1,0037 USD)