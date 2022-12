Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 80 USD za barel

Singapur 21. decembra (TASR) - Ceny ropy v stredu vzrástli, pričom cena Brentu prekročila 80 USD za barel (159 litrov). Rast však nebol výrazný, keďže na trhy pôsobia protichodné faktory. Na jednej strane ceny ropy posúvajú nahor informácie o výraznejšom než očakávanom poklese ropných zásob v USA, na druhej opačným smerom pôsobia obavy zo zvyšovania počtu infikovaných novým koronavírusom v Číne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.34 h SEČ 80,49 USD (75,94 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 50 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 76,53 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 30 centov.



Ropné zásoby v Spojených štátoch klesli za týždeň do 16. decembra podľa odhadov Amerického ropného inštitútu (API) o 3,1 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali pokles iba o 1,7 milióna barelov.



Na druhej strane však rast cien ropy limitujú zvyšujúce sa počty chorých na COVID-19 v Číne po tom, ako vláda odstúpila od prísnej protipandemickej politiky. Čínske úrady priznali, že šíriacu sa nákazu a s ňou spojené prípady covidu už nie je možné dosledovať.



(1 EUR = 1,0599 USD)