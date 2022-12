Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 84 USD za barel

Singapur 27. decembra (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli, pričom cena Brentu prekročila 84 USD za barel (159 litrov). K rastu prispeli očakávania zvýšenia dopytu po palivách po tom, ako Čína uvoľnila protipandemické opatrenia, ako aj redukcia ťažby v Spojených štátoch, ktoré zasiahla mohutná snehová búrka. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 8.25 h SEČ 84,43 USD (79,49 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 51 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 80 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 44 centov.



V piatok (23. 12.) vzrástla cena Brentu k záveru obchodovania o 3,6 % a cena WTI o 2,7 %. V obidvoch prípadoch to bol najvýraznejší týždenný rast od októbra. V pondelok sa pre vianočné sviatky neobchodovalo.



Čína od 8. januára ruší povinnú karanténu pre osoby prichádzajúce zo zahraničia. Toto rozhodnutie zvýšilo očakávania, že dopyt po rope v Číne, ktorá je najväčším dovozcom komodity na svete, bude rásť.



Navyše ceny ropy čiastočne podporili aj mohutné snehové búrky, ktoré paralyzovali v týchto dňoch viaceré americké mestá. Silný vietor a mráz obmedzili produkciu a spôsobili výpadky dodávok elektrickej energie, čo sa odrazilo na zvýšení cien tepla a elektriny. Meteorológovia však uviedli, že počasie v USA by sa tento týždeň malo zlepšiť, čo znamená, že tento faktor nebude na ceny pôsobiť dlhodobo.



(1 EUR = 1,0622 USD)