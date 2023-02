Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 83 USD za barel

Peking 24. februára (TASR) - Ceny ropy pokračovali v piatok v raste, pričom cena ropy Brent sa posunula nad 83 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien ovplyvnili najmä informácie z Ruska o plánovanom znížení exportu ropy na budúci mesiac, ktoré prekonali aj správu z USA o zvýšení ropných zásob. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 8.39 h SEČ 83,06 USD (78,24 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 85 centov (1,03 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 76,15 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 76 centov, alebo 1,01 %.



Už predchádzajúce obchodovanie ukončili ceny ropy rastom zhruba o 2 %, keď trhy reagovali na plány Ruska znížiť v marci vývoz z jeho západných prístavov až o 25 %. To presahuje pôvodnú informáciu o znížení marcovej produkcie o 500.000 barelov denne.



Medzitým americké ministerstvo energetiky oznámilo, že zásoby ropy v USA vzrástli v predchádzajúcom týždni o 7,6 milióna barelov na približne 479 miliónov barelov. To je najvyšší objem zásob od mája 2021. Vplyv správ z Ruska bol však silnejší.



(1 EUR = 1,0616 USD)