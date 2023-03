Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 83 USD za barel

Peking 13. marca (TASR) - Ceny ropy v pondelok mierne vzrástli, pričom cena Brentu prekročila hranicu 83 USD za barel (159 litrov). Náladu na ropných trhoch podporili informácie o rastúcom dopyte v Číne a oslabenie dolára. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 8.35 h SEČ 83,18 USD (78,58 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 40 centov (0,48 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v apríli dosiahla 77,07 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 39 centov (0,51 %).



Ceny ropy do veľkej miery ovplyvnilo oslabenie dolára, ktorý reagoval na najnovší vývoj v americkom bankovom sektore, kde počas dvoch dní úrady zatvorili dve banky. V piatok (10. 3.) bola v USA zatvorená Silicon Valley Bank (SVB), následne v nedeľu zatvorili newyorskú Signature Bank. Obavy trhov z preliatia krízy na ďalšie banky zvýšili tlak na akciové trhy a na dolár.



Náladu na ropných trhoch okrem toho ovplyvnili vyjadrenia šéfa saudskoarabskej ropnej spoločnosti Aramco Amína Násira ohľadne Číny. Ten poukázal na otváranie sa čínskej ekonomiky a zvyšovanie dopytu najväčšej ekonomiky Ázie po rope a pohonných látkach.



(1 EUR = 1,0586 USD)