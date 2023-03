Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 75 dolárov za barel

Houston 21. marca (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli približne o 2 % a zotavili sa tak z prepadu na 15-mesačné minimum v predchádzajúcom dni. Náladu na trhoch zlepšili kroky na záchranu švajčiarskej veľkobanky Credit Suisse, čím sa zmiernilo riziko rozsiahlej bankovej krízy s dôsledkami pre ekonomiku a dopyt po rope. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 18.59 h SEČ 75,25 USD (69,83 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,46 USD (1,98 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 69,37 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,73 USD alebo 2,56 %.



(1 EUR = 1,0776 USD)