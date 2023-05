Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 77 USD za barel

Singapur 29. mája (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok mierny rast, pričom cena Brentu prekročila hranicu 77 USD za barel (159 litrov). Podpísala sa pod to najmä predbežná dohoda v Spojených štátoch o dlhovom strope. Ak dohodu medzi prezidentom a predsedom republikánov v Snemovni reprezentantov Kongres schváli, USA sa vyhnú technickému bankrotu, čo by zasiahlo ako americkú, tak aj ďalšie ekonomiky sveta. Rozsah rastu však obmedzili pokračujúce obavy, že americká centrálna banka bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.30 h SELČ 77,49 USD (72,08 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 54 centov (0,70 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 73,26 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 59 centov (0,81 %). Za minulý týždeň v obidvoch prípadoch vzrástla cena ropy o vyše 1 %.



Po niekoľkých týždňoch rokovaní americký prezident Joe Biden a predseda Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy cez víkend oznámili, že sa im podarilo dosiahnuť predbežnú dohodu, ktorá na takmer dva roky pozastavuje dlhový strop a výmenou za to stanovuje limity na výdavky. Biden aj McCarthy veria, že dohodu Kongres schváli.



Viacerí analytici však terajší rast cien ropy považujú za krátkodobú záležitosť. Predpokladajú totiž, že americká centrálna banka pristúpi na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v júni, k ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb.



(1 EUR = 1,0751 USD)