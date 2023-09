Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 94 USD za barel

Singapur 18. septembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli, pričom cena Brentu prekročila 94 USD za barel (159 litrov). Trhy ovplyvnili najmä prognózy zvyšujúceho sa deficitu na strane ponuky vo 4. kvartáli po tom, ako Saudská Arábia a Rusko predĺžili dobrovoľné škrty v produkcii a vo vývoze až do konca roka. Čiastočne ich nahor posunul aj optimizmus trhov ohľadne zotavenia dopytu v Číne, kde vláda urobila ďalšie kroky na podporu ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.04 h SELČ 94,48 USD (88,65 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 55 centov (0,59 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 91,43 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 66 centov, alebo 0,73 %.



"Kroky Číny na podporu hospodárstva, údaje z USA naznačujúce odolnosť ekonomiky a pokračujúce produkčné škrty Ruska a Saudskej Arábie tlačia ceny ropy nahor," povedala analytička CMC Markets Tina Tengová.



Trhy teraz čakajú na rozhodnutia a komentáre naznačujúce ďalší vývoj v oblasti úrokových sadzieb zo strany centrálnych bánk, vrátane americkej centrálnej banky Fed. Zasadnutie jej menového výboru je naplánované na 19. a 20. septembra.



(1 EUR = 1,0658 USD)