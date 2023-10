Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 87 USD za barel

Tokio 13. októbra (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli, pričom cena Brentu prekročila hranicu 87 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na uvalenie prvých sankcií USA za porušenie dohodnutých sankcií na ruskú ropu. To zvýšilo obavy zo zhoršenia ponuky na už aj tak napätom ropnom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 8.59 h SELČ 87,12 USD (82,04 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,12 USD (1,30 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 84,14 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,23 USD, alebo 1,48 %.



Aj napriek výkyvom počas týždňa smeruje cena Brentu k týždennému rastu zhruba o 3 %. Rast by mala zaznamenať aj cena WTI, pričom predbežne sa tempo rastu za celý týždeň odhaduje na vyše 1 %.



Vývoj cien na začiatku týždňa ovplyvnil najmä útok palestínskeho hnutia Hamas na Izrael počas víkendu. Vo štvrtok (12. 10.) zasa ceny ropy ovplyvnila informácia, že Spojené štáty prvýkrát uplatnili sankcie voči vlastníkom tankerov, ktorí porušili cenový strop na ruskú ropu. Rusko je druhým najväčším producentom ropy na svete a jeden z najväčších vývozcov. Sprísnenie sankcií by tak mohlo viesť k ďalšiemu obmedzeniu dodávok ropy na svetové trhy.



(1 EUR = 1,0619 USD)