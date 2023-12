Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 80 USD za barel

Singapur 22. decembra (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli, pričom cena Brentu prekročila 80 USD za barel (159 litrov). Pozornosť trhov sa opäť vrátila k útokom jemenských povstalcov na lode v Červenom mori, aj keď opačným smerom na ceny zapôsobili správy z Angoly, že vystúpi z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.35 h SEČ 80,03 USD (72,87 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 64 centov (0,81 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 74,51 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 62 centov alebo 0,84 %. Obidva kontrakty vzrástli za celý týždeň predbežne o viac než 4 %.



"Predpokladáme, že v dôsledku geopolitických konfliktov a produkčných škrtov zo strany OPEC pôjdu ceny ropy opäť nahor," povedal Leon Li, analytik zo spoločnosti CMC Markets v Šanghaji.



Po tom, ako húsijskí povstalci z Jemenu zaútočili v minulých dňoch na obchodné lode, sa stále viac lodiarskych spoločností vyhýba preprave nákladu cez Červené more. Naposledy tak urobili nemecká prepravná spoločnosť Hapag-Lloyd a firma OOCL z Hongkongu. Američania síce začiatkom týždňa oznámili vytvorenie koalície na ochranu obchodných lodí plaviacich sa cez Červené more pred útokmi povstalcov, Húsiovia však informovali, že budú pokračovať v útokoch na plavidlá spájané s Izraelčanmi, dokiaľ palestínske Pásmo Gazy nedostane potraviny a lieky, ktoré potrebuje.



Výraznejšiemu rastu cien ropy zabránilo oznámenie ministra ropného priemyslu Angoly Diamantina Azeveda, že členstvo krajiny v OPEC už neslúži jej záujmom. Africkej krajine nevyhovuje najnovšia dohoda v rámci ropného zoskupenia OPEC+ o ďalšom prehĺbení produkčných škrtov. Angola podľa ministra preto z OPEC vystúpi, čo znamená, že z jej strany sa dá počítať s väčším objemom dodávok ropy na trh.



(1 EUR = 1,0983 USD)