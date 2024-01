Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 77 USD za barel

Singapur 11. januára (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, pričom cena Brentu prekročila hranicu 77 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvňuje eskalujúci konflikt na Blízkom východe, kde sa zvyšujú útoky Izraela na Pásmo Gazy, ako aj na obchodné lode v Červenom mori zo strany jemenských povstalcov podporujúcich Palestínčanov. Tempo rastu by bolo ešte výraznejšie, smerom nadol však ceny ropy tlačia zasa vyššie zásoby ropy v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.30 h SEČ 77,39 USD (70,70 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 59 centov (0,77 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 71,89 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 52 centov alebo 0,73 %.



Ceny ropy uzatvorili stredajšie obchodovanie (10. 1.) poklesom, čo ovplyvnili informácie o vývoji ropných zásob v USA. Vo štvrtok však opäť vzrástli po tom, ako Izrael v stredu zintenzívnil útoky v centrálnej a južnej Gaze a jemenskí povstalci uskutočnili zatiaľ najväčší útok na lode v Červenom mori.



Zásoby ropy v Spojených štátoch vzrástli podľa údajov amerického ministerstva energetiky v minulom týždni o 1,3 milióna na 432,4 milióna barelov. Analytici očakávali pokles zásob, a to o 700.000 barelov.



Trhy teraz čakajú na informácie o vývoji inflácie v Spojených štátoch. Tie naznačia, v akom období by americká centrálna banka mohla pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb.



(1 EUR = 1,0946 USD)