Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 81 USD/barel

Londýn 1. februára (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, pričom cena ropy Brent s novým kontraktom prekonala hranicu 81 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch do veľkej miery podporili signály z americkej centrálnej banky o znížení úrokových sadzieb v tomto roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s novým, aprílovým kontraktom dosiahla do 10.37 h SEČ 81,11 USD (74,85 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 56 centov (0,70 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v marci dosiahla 76,43 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 58 centov, alebo 0,76 %.



Americká centrálna banka Fed v súlade s očakávaniami nezmenila v stredu (31. 1.) nastavenie svojej menovej politiky a kľúčovú úrokovú sadzbu ponechala takmer na 23-ročnom maxime v pásme 5,25 % až 5,50 %. Uviedla síce, že zatiaľ ešte nie je pripravená začať s ich znižovaním, keďže inflácia je stále vysoká, počas tohto roka by však k redukcii sadzieb mala pristúpiť. "Myslíme si, že naša úroková sadzba je už na svojom maxime v rámci tohto cyklu sprísňovania a ak sa ekonomika bude vyvíjať v súlade s našimi očakávaniami, zrejme bude primerané, aby sme niekedy v tomto roku začali zmierňovať reštriktívnosť nastavenia menovej politiky," povedal po rozhodnutí Fedu o úrokových sadzbách šéf banky Jerome Powell.



(1 EUR = 1,0837 USD)