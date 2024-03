Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 83,50 USD za barel

Singapur 8. marca (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli, pričom cena Brentu prekročila 83,50 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien komodity podporil najmä zvýšený dopyt na trhoch troch najväčších spotrebiteľov ropy na svete, USA, Číny a Indie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.35 h SEČ 83,51 USD (76,65 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 55 centov (0,66 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 79,58 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 65 centov alebo 0,82 %.



Vývoj na trhu výrazne ovplyvnili ostatné údaje amerického Federálneho úradu pre energetické informácie (EIA), podľa ktorého zásoby benzínu v USA klesli minulý týždeň o 4,5 milióna barelov. Znížili sa aj zásoby ropných destilátov, ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej. Tie klesli o 4,1 milióna barelov.



V obidvoch prípadoch bol tak pokles výraznejší, než sa očakávalo. Analytici pritom nevylučujú, že objem zásob pohonných látok sa môže ešte znížiť. "S blížiacou sa motoristickou sezónou v USA je možné, že v nasledujúcich týždňoch bude trh ešte napätejší," uviedli analytici zo spoločnosti ANZ Research.



Ceny ropy podporili aj Čína a India. Čínsky dovoz ropy vzrástol za prvé dva mesiace tohto roka medziročne o 5,1 % a spotreba pohonných látok v Indii sa vo februári zvýšila o 5,7 %.



(1 EUR = 1,0895 USD)