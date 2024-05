Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 84 USD/barel

Singapur 20. mája (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli, pričom cena Brentu prekročila hranicu 84 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnila politická neistota v kľúčových producentských štátoch po tom, ako pri havárii vrtuľníka zahynul iránsky prezident Ebráhím Raísí a saudskoarabský korunný princ zrušil návštevu Japonska pre zdravotné problémy saudskoarabského kráľa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.31 h SELČ 84,21 USD (77,66 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 23 centov. Krátko predtým sa dostala na 84,30 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota Brentu od 10. mája.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v júni (kontrakt exspiruje v utorok 21. mája) zaznamenala rast o osem centov na 80,14 USD/barel. Predtým vzrástla na 80,23 USD/barel, najvyššiu hodnotu od 1. mája.



Neistotu na trhoch zvýšila smrť iránskeho prezidenta Raísího, ktorý v nedeľu (19. 5.) zahynul pri páde vrtuľníka, keď stroj v hustej hmle narazil na vrchol hory. Raísí sa vracal z provincie Východný Azerbajdžan na severozápade Iránu, ktorú navštívil, aby spolu s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom otvoril projekt priehrady na spoločnej hranici. Pri nehode zahynul aj iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján.



Okrem toho saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán odložil návštevu Japonska. Dôvodom je zhoršený zdravotný stav saudskoarabského kráľa Salmána. "Táto situácia ešte zvýšila neistotu na trhoch, ktorá vzrástla už po správach o úmrtí iránskeho prezidenta," povedal analytik spoločnosti IG Markets Tony Sycamore.



Za minulý týždeň zaznamenala cena Brentu rast zhruba o 1 %. Bol to prvý týždenný rast ceny ropy Brent za tri týždne. Cena americkej WTI vzrástla za týždeň približne o 2 % po tom, ako USA aj Čína, ktoré sú najväčšími konzumentmi ropy na svete, oznámili pozitívne ekonomické údaje. Tie zvyšujú očakávania ďalšieho rastu dopytu po rope.



Trhy teraz vyčkávajú na rozhodnutie ropných producentov združených v zoskupení OPEC+ o ťažobnej politike v nasledujúcich mesiacoch. Zasadnutie sa uskutoční 1. júna.



(1 EUR = 1,0844 USD)