Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 82 USD za barel

Houston 11. júna (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli, pričom cena Brentu prekročila 82 USD za barel (159 litrov). Prispeli k tomu najmä najnovšie údaje amerického ministerstva energetiky o vývoji rastu dopytu po rope v tomto roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 19.01 h SELČ 82,24 USD (76,64 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 61 centov (0,75 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 78,27 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 53 centov (0,68 %).



Vývoj na trhu výrazne ovplyvnila správa Úradu pre energetické informácie (EIA) spadajúceho pod americké ministerstvo energetiky. Ten zverejnil najnovší odhad rastu svetového dopytu po rope v tomto roku, podľa ktorého bude rast dopytu po komodite vyšší, než úrad prezentoval v predchádzajúcom odhade. EIA pôvodne odhadoval rast svetového dopytu po rope v roku 2024 na 900.000 barelov denne, teraz očakáva, že dopyt sa zvýši o 1,1 milióna barelov/deň.



Okrem toho Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) potvrdila pôvodnú optimistickú prognózu rastu dopytu po rope v roku 2024. Zopakovala, že rast by mal zostať vysoký napriek tomu, že v 1. štvrťroku bola spotreba ropy nižšia, než sa pôvodne čakalo. OPEC predpokladá, že cestovný ruch výrazne podporí dopyt po rope v 2. polroku tohto roka.



(1 EUR = 1,073 USD)