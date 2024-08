Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 79 USD/barel

Houston 8. augusta (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, pričom cena Brentu prekročila hranicu 79 USD za barel (159 litrov). Trhy naďalej ovplyvňuje napätie na Blízkom východe, najnovšie však reagovali aj na pozitívne údaje z amerického trhu práce. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 19.14 h SELČ 79,01 USD (72,29 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 68 centov (0,87 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 76,10 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 87 centov (1,16 %).



Trhy stále sledujú pokračujúce napätie na Blízkom východe, zároveň ich však podporili nové správy z amerického pracovného trhu. Ako uviedlo ministerstvo práce, počet Američanov, ktorí podali žiadosti o podporu v nezamestnanosti, minulý týždeň klesol, pričom pokles bol najvýraznejší za 11 mesiacov. Zároveň bol prudší, než sa očakávalo.



(1 EUR = 1,093 USD)