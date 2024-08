Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 80 USD za barel

Singapur 30. augusta (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok mierny rast, pričom cena Brentu prekročila hranicu 80 USD za barel (159 litrov). Prispeli k tomu obavy z obmedzenia dodávok, keď politický konflikt v Líbyi znížil ťažbu a okrem toho aj Irak plánuje na budúci mesiac produkciu obmedziť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.15 h SELČ 80,20 USD (72,33 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 26 centov (0,33 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 76,13 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 22 centov (0,29 %).



V obidvoch prípadoch zaznamenala cena ropy v závere štvrtkového obchodovania (29. 8.) rast oproti predchádzajúcej uzávierke o viac než dolár. Za celý týždeň sa cena Brentu zvýšila predbežne o 1,5 % a cena WTI o 1,7 %.



Ceny nahor posúva politický konflikt v Líbyi, v dôsledku ktorého klesla ťažba v krajine o viac než polovicu. Zároveň sa zastavil vývoz komodity z niektorých líbyjských prístavov.



"K pokračujúcim obavám v dôsledku znižovania produkcie ropy v Líbyi sa pridali aj plány Iraku obmedziť ťažbu na budúci mesiac," povedala Prijanka Sačdevová, analytička spoločnosti Phillip Nova. Poukázala tak na fakt, že Irak pri doterajšej ťažbe prekročil ťažobné kvóty stanovené Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), čo bude chcieť v septembri kompenzovať.



Ako však dodala, vyššiemu rastu cien ropy bránia ponuré vyhliadky čínskej ekonomiky. Za celý august smeruje cena Brentu k poklesu o 0,7 % a cena WTI o 2,3 %. To znamená pokles ceny komodity druhý mesiac po sebe.



(1 EUR = 1,1088 USD)