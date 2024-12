Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 74,50 USD za barel

Singapur 31. decembra (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli, pričom cena Brentu prekročila 74,50 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch v závere roka podporili pozitívne informácie z Číny o vývoji aktivity v súkromnom sektore, ako aj už skôr zverejnené údaje z USA o výraznom poklese ropných zásob. Na druhej strane, za celý rok sa očakáva pokles cien druhý rok po sebe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla predpoludním 74,51 USD (71,34 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 52 centov (0,70 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 71,57 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 58 centov, alebo 0,82 %. Od začiatku tohto roka však cena ropy Brent klesla zhruba o 3 %. Aj cena WTI za rok predbežne klesla, rozsah poklesu bol však iba 0,1 %.



V utorok náladu na trhoch podporili do veľkej miery údaje z Číny, ktorá oznámila výrazné zrýchlenie rastu aktivity v súkromnom sektore na záver roka. Podporu súkromnému sektoru poskytli najmä služby, ktoré po novembrovej stagnácii zaznamenali v decembri výrazný rast. Naďalej však rástla aj aktivita vo výrobe, už tretí mesiac po sebe, aj keď tempo rastu sa zmiernilo. Navyše, Čína s cieľom podporiť ekonomiku plánuje vydať na budúci rok špeciálne dlhopisy v objeme 3 bilióny jüanov (393,53 miliardy eur).



Podporu cenám ropy poskytli aj informácie z USA z konca minulého týždňa o vývoji zásob ropy. Úrad pre energetické informácie (EIA) patriaci pod americké ministerstvo energetiky v piatok (27. 12.) zverejnil, že zásoby ropy v Spojených štátoch v predchádzajúcom týždni klesli o 4,2 milióna barelov. To je viac, než predpokladal Americký ropný inštitút (API), ktorý udával pokles o 3,2 milióna barelov, a výrazne viac, než očakávali analytici. Tí počítali s poklesom o 1,9 milióna barelov.



Na začiatku roka 2025 sa investori budú zameriavať na informácie americkej centrálnej banky o krokoch v oblasti úrokových sadzieb. Fed totiž tento mesiac signalizoval, že pre stále vysokú infláciu plánuje v roku 2025 iba dve redukcie sadzieb. Ešte v septembri banka uvádzala, že na budúci rok zníži úrokové sadzby celkovo štyrikrát.



(1 EUR = 1,0444 USD, 1 EUR = 7,6234 CNY)