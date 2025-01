Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 77 USD za barel

Singapur 10. januára (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli, pričom cena Brentu prekročila hranicu 77 USD za barel (159 litrov). Pod rast sa v nemalej miere podpísalo nepriaznivé počasie v niektorých oblastiach USA a Európy. Ceny ropy zároveň smerujú nahor aj za celý týždeň, už tretí týždeň po sebe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.05 h SEČ 77,34 USD (75,05 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 42 centov (0,55 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 74,31 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 39 centov (0,53 %).



K rastu smerujú ceny ropy aj za celý týždeň. Za ostatné tri týždne končiace sa 10. januárom zaznamenala cena Brentu rast o 5,9 % a cena WTI o 6,9 %.



Analytici z banky JPMorgan pripisujú rast cien zvyšujúcim sa obavám o narušenie dodávok v dôsledku pokračujúcich sankcií v období nízkych zásob ropy, čínskym vládnym stimulom na podporu ekonomiky, ako aj mrazivému počasiu v niektorých regiónoch USA a Európy. Všetky faktory zvyšujú cenu ropy.



Americký prezident Joe Biden plánuje tento týždeň oznámiť ďalšie sankcie voči Rusku s cieľom podporiť Ukrajinu ešte pred inauguráciou Donalda Trumpa. Tá sa uskutoční 20. januára.



(1 EUR = 1,0305 USD)