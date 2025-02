Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 76,50 USD za barel

Singapur 3. februára (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli, pričom cena Brentu sa zvýšila o vyše percento nad 76,50 USD za barel (159 litrov). Ešte výraznejšie, o 2 %, vzrástla cena americkej ropy WTI. Ceny komodity potiahlo nahor rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť na Kanadu, Mexiko a Čínu dovozné clá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.32 h SEČ 76,52 USD (73,63 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 85 centov (1,12 %). Počas obchodovania sa dostala aj nad 77 USD za barel, keď dosiahla 77,34 USD/barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 73,98 USD/ barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,45 USD (2 %). Počas obchodovania vzrástla na 75,18 USD/barel, čo bola najvyššia úroveň od 24. januára.



Trump v sobotu (1. 2.) podpísal príkaz na zavedenie ciel na dovoz tovaru z Mexika a Kanady, a to na úrovni 25 %. Zároveň rozhodol o zavedení ciel na dovoz čínskych tovarov, pričom na tie sa budú vzťahovať clá vo výške 10 %. Do platnosti vstupujú od utorka. Dotknuté krajiny reagovali, že sú pripravené na odvetné kroky, čo znamená začiatok obchodnej vojny s rozsiahlymi dôsledkami na svetovú ekonomiku.



Najväčšie obavy sú z ciel uvalených na Kanadu, keďže krajina je významným dodávateľom ropy pre americké rafinérie. To je podľa analytikov aj dôvod, prečo Trump na energetické produkty z Kanady uvalil namiesto 25 % iba 10-percentné clá. Na druhej strane, na energetické produkty z Mexika je stanovené clo na úrovni 25 %.



Akékoľvek clá však zvýšia náklady amerických rafinérií na dovoz kanadskej ťažšej ropy, ktorú potrebujú na optimálnu produkciu, uviedli zdroje z energetického trhu. To sa odrazí na ziskovosti a nie je vylúčené zníženie produkcie.



V neskoršom období sa však podľa analytikov očakáva pokles cien komodity, keďže zvýšené clá povedú k tlaku na ekonomiku a obmedzeniu dopytu po rope. Navyše, Trump tlačí na Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), aby svojimi krokmi pomohla ceny ešte znížiť, aj keď na pondelkovom zasadnutí by Trumpovej požiadavke podľa zdrojov z OPEC ešte vyhovieť nemala. Zoskupenie OPEC+, ktoré tvorí OPEC a ďalší producenti, však má už dávnejšie v pláne začať od apríla produkciu zvyšovať.



(1 EUR = 1,0393 USD)