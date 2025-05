Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 65 USD za barel

Singapur 26. mája (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli, keď trhy zareagovali na najnovšie informácie z USA, že americký prezident Donald Trump predĺžil lehotu na rokovania s Európskou úniou a clá, ktoré plánoval uvaliť už v závere tohto týždňa, odložil o viac než mesiac. Rozsah rastu síce nebol výrazný, cena Brentu však prekročila 65 USD za barel (159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.10 h SELČ 65,06 USD (57,57 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 28 centov (0,43 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júlovým kontraktom, dosiahla 61,80 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 27 centov (0,44 %).



Trump v nedeľu (25. 5.) oznámil, že súhlasí s návrhom predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej na odloženie zavedenia 50-percentného cla na dovoz tovarov z EÚ do 9. júla. Šéfka EK uviedla, že Európa potrebuje viac času na dosiahnutie dobrej dohody.



Odklad zavedenia ciel a šanca, že sa dosiahne dohoda, je pre trhy dobrou správou. Eskalácia obchodného konfliktu a vysoké dovozné clá sa totiž negatívne odrazia na svetovej ekonomike a následne na dopyte po rope.



Ceny ropy v pondelok čiastočne podporili aj údaje spoločnosti Baker Hughes o poklese počtu aktívnych ropných vrtov v USA. Ich počet klesol za minulý týždeň o osem na 465, čo je najnižší počet aktívnych ropných vrtov v Spojených štátoch od novembra 2021.



(1 EUR = 1,1301 USD)