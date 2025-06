Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 68 USD za barel

New York 26. júna (TASR) - Ceny ropy vzrástli, pričom cena Brentu prekročila 68 USD za barel (159 litrov). K rastu prispeli správy o výraznom poklese zásob ropy v USA a nemalou mierou sa pod rast cien komodity podpísalo oslabenie kurzu dolára. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 19.13 h SELČ 68,27 USD (58,38 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 59 centov (0,87 %.)



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom, dosiahla 65,65 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 73 centov (1,12 %).



K rastu cien ropy prispela správa amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) tento týždeň, že zásoby ropy v Spojených štátoch minulý týždeň výrazne klesli. Okrem toho sa znížili aj zásoby benzínu a ropných destilátov.



Zásoby ropy v USA klesli v týždni do 20. júna o 5,8 milióna barelov po tom, ako v predchádzajúcom týždni zaznamenali pokles o 11,5 milióna barelov. Ekonómovia očakávali pokles ropných zásob iba zhruba o 0,6 milióna barelov.



Celkové zásoby ropy v USA tak k 20. júnu dosiahli 415,1 milióna barelov. Tento objem je tak približne o 11 % nižší, než predstavuje päťročný priemer zásob pre toto obdobie roka.



Klesli aj zásoby benzínu a ropných destilátov. V prípade benzínu pokles dosiahol 2,1 milióna barelov a v prípade ropných destilátov zahrnujúcich naftu a vykurovací olej 4,1 milióna barelov. Súčasné zásoby benzínu sú tak 3 % a zásoby ropných destilátov až 20 % pod úrovňou päťročného priemeru pre toto obdobie roka.



Navyše, dolár zaznamenal vo štvrtok pokles kurzu na viac než trojročné minimum, uviedla agentúra Reuters. Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu dolára voči košu šiestich hlavných mien, klesol počas štvrtkového obchodovania o takmer 0,5 % a od začiatku roka evidoval pokles už o viac než 10 %. Ak sa tento trend udrží aj v nasledujúcich dňoch, zaznamená dolár najvýraznejší pokles za 1. polrok od začiatku 70. rokov 20. storočia.



(1 EUR = 1,1695 USD)