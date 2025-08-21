< sekcia Ekonomika
Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 67 USD za barel
Autor TASR
Tokio/Singapur 21. augusta (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, pričom cena Brentu prekročila hranicu 67 USD za barel (159 litrov). Ceny ovplyvnili najmä správy z USA o vývoji ropných zásob, smerom nahor ich však tlačí aj neistota, čo sa týka úsilia ukončiť vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.25 h SELČ 67,12 USD (57,61 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 28 centov (0,42 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s októbrovým kontraktom, dosiahla 63,03 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 32 centov (0,51 %). Na záver predchádzajúceho obchodovania zaznamenala cena ropy v obidvoch prípadoch rast o viac než 1 %.
Ceny podporili najmä informácie z USA o vývoji ropných zásob. Podľa údajov amerického ministerstva energetiky sa zásoby ropy v Spojených štátoch minulý týždeň znížili o 6 miliónov na 420,7 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali pokles iba o 1,8 milióna barelov.
Výraznejšie, než sa čakalo, klesli aj zásoby benzínu. Pokles predstavoval 2,7 milióna barelov, zatiaľ čo analytici počítali s poklesom o 915.000 barelov. Okrem toho sa zvýšil dopyt po leteckom palive.
Popri vývoji zásob ropy v USA ceny smerom nahor posunula aj situácia na Ukrajine. Obchodníci a analytici očakávajú, že keď sa podarí uzatvoriť mierovú dohodu, ceny ropy pôjdu po ukončení sankcií voči ruskému ropnému sektoru nadol. Zatiaľ sú však nálady na trhu v súvislosti s vývojom rokovaní o ukončení vojny podľa analytika Daniela Hynesa z ANZ do určitej miery pesimistické.
(1 EUR = 1,1651 USD)
